Рябков: консультации РФ и США по двусторонним вопросам состоятся в середине ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспертные консультации с участием представителей МИД РФ и Госдепартамента по вопросам двусторонних отношений России и США пройдут в середине ноября в третьей стране. Об этом сообщил ТАСС в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Состоятся они в ближайшие пару недель, в середине месяца, в третьей стране", - сказал он.

По его словам, США демонстрируют полное нежелание договориться с РФ по вопросам работы дипломатических и консульских учреждений. Рябков считает, что Вашингтон мог бы в течение нескольких дней нарастить численность персонала своего консульского отдела в Москве.