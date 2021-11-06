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Рябков: консультации РФ и США по двусторонним вопросам состоятся в середине ноября

По словам замглавы МИД РФ, они состоятся в третьей стране

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспертные консультации с участием представителей МИД РФ и Госдепартамента по вопросам двусторонних отношений России и США пройдут в середине ноября в третьей стране. Об этом сообщил ТАСС в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Состоятся они в ближайшие пару недель, в середине месяца, в третьей стране", - сказал он.

По его словам, США демонстрируют полное нежелание договориться с РФ по вопросам работы дипломатических и консульских учреждений. Рябков считает, что Вашингтон мог бы в течение нескольких дней нарастить численность персонала своего консульского отдела в Москве.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Отношения России и НАТО
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