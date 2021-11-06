Слуцкий: американские СМИ пытаются создать видимость противостояния Вашингтона Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Американские мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния США России и не приемлют возможность равноправного диалога двух стран. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикации телеканала CNN о визите в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что Бернс в ходе своего визита в Москву намеревался дать понять России, что США пристально наблюдают за предполагаемым сосредоточением российских войск близ украинской границы, он также якобы хотел предостеречь РФ от планов по проведению неких наступательных операций.

"Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле "агрессии" Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намеки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются, как сдача позиций", - констатировал Слуцкий.

По словам депутата, это уже не первый случай появления "разноплановых "утечек" о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось "надавить" на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы", которых у РФ и США предостаточно.

Слуцкий призвал "придерживаться официальной информации, распространенной Службой внешней разведки (СВР) и аппаратом Совета безопасности РФ". "Россия - великая держава. Разговоры с позиции силы или давления просто невозможны в нашей системе координат. Мы готовы только к уважительному и равноправному диалогу", - заключил глава комитета.

2 ноября у Бернса в Москве прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.