Лавров: диалог муниципалитетов БРИКС помогает наращивать партнерство в объединении

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Диалог на уровне муниципалитетов стран БРИКС способствует наращиванию стратегического партнерства в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

"Диалог на уровне муниципалитетов играет все более значимую роль. Весом его вклад в установление новых и укрепление уже имеющихся контактов, - сказал он. - Плодотворный обмен опытом по вопросам урбанистики, информационно-коммуникационных технологий в сфере ЖКХ, включая аспекты искусственного интеллекта, экономических перспектив, туристического и культурного потенциала муниципалитетов, объективно способствует наращиванию стратегического партнерства в рамках объединения".

Как отметил министр, БРИКС - уникальная площадка многопрофильного взаимодействия. "Перед объединением стоят масштабные задачи, в реализации которых немаловажное значение имеют гуманитарные связи", - добавил Лавров.

Он также выразил сожаление, что нынешний форум из-за санитарно-эпидемиологической ситуации пришлось перевести в онлайн-формат. "Однако не сомневаюсь - вопреки очередному вмешательству коронавируса, дискуссии в рамках форума пройдут в конструктивном ключе, помогут установить взаимополезные контакты, запустить новые совместные проекты и инициативы", - подчеркнул глава МИД РФ.