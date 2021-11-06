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Захарова: РФ и США ведут работу по стратегической стабильности

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "за последние годы Соединенными Штатами было сделано немало, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и США осознают необходимость созданиях двух тематических групп для развития диалога между странами по стратегической стабильности. Работа в этом направлении идет, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Есть большие разногласия [с США], но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых и должен развиваться <…> диалог [по стратегической стабильности]. Поэтому мы работаем, работа идет", - сказала она.

"За последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события в отношениях РФ и США, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве. "Обе стороны <…> начали реализовывать по итогам этого саммита <…> комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, <…> основная задача - заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим", - уточнила официальный представитель МИД России.

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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