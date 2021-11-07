Развожаев заявил, что в Севастополе с большим удовольствием примут Лукашенко

ТАСС, 7 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия-1", что в городе всегда ждут в гости президента Белоруссии Александра Лукашенко и примут его с большим удовольствием.

"Ждем всегда. [Примем] с большим удовольствием", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

В четверг в ходе заседания по видеосвязи Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко "пожаловался" президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Путин в ответ заверил, что всегда будет рад такому визиту. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым.