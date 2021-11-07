Захарова: Киев нарушает минские соглашения, используя беспилотники в Донбассе

Дипломат обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.

"Киев нарушает минские договоренности, - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале. - Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь".

В оперативном отчете СММ ОБСЕ от 6 ноября сказано, что миссия при патрулировании в этот день видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100-150 м над позициями ВСУ, а несколько позже - над патрулем миссии. Наблюдатели также слышали и видели один взрыв боеприпаса примерно в 20-30 м к юго-востоку от своего местоположения. В СММ ОБСЕ отметили, что произошедшее стало угрозой для безопасности миссии.