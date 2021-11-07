Захарова заявила, что создание партнерства AUKUS внесло раздор в ряды НАТО

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Создание Австралией, Великобританией и США нового трехстороннего формата партнерства AUKUS внесло раздор в "натовскую семью" как в концептуальном плане, так и в технологическом. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический, потому что никто так и не понял, даже внутри натовской семьи, что это такие за ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент. От кого, зачем, на каком топливе и как все это будет соотноситься с основополагающими документами МАГАТЭ", - сказала она.

"Оттуда была выкинута Франция со всеми ее технологическими и экономическими проектами, которые были просчитаны. Вот вам, пожалуйста, и единомышление", - продолжила дипломат.

При этом Захарова отметила, что идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо. "Идеология нашей страны - взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам. Смотрите, какая разница: дружить против кого-то или дружить вместе, чтобы преодолевать общие проблемы", - добавила она.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.