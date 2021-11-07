Захарова: РФ, в отличие от Запада, предлагает только обоюдовыгодные проекты в энергетике

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает другим странам только обоюдовыгодные проекты в энергетике, в то время как страны Запада насильно перекраивают мир под свои интересы там, где не выдерживают конкуренции. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Посмотрите, что делают наши западные партнеры. Это насильственная перекройка энергетической картины мира под свои интересы там, где они не выдерживают конкуренции, там, где они понимают, что окажутся не в прямой выгоде. Посмотрите, что предлагает Россия. <...> Давайте возьмем газ. Только обоюдовыгодные проекты, которые мы предлагаем странам делать и создавать совместно. "Северный поток - 2" - это же конгломерат интересов и усилий, сопряжения интересов целого ряда как государств, так и частных компаний. Созидательная, объединительная повестка [РФ] и разрушение, создание хаоса и управление этим хаосом - идеология коллективного Запада", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия является лидером в энергетической сфере, хотя многие страны этого не понимают. "Ядерная энергетика, о которой сейчас так много говорится. Тридцать шесть блоков строит Росатом по всему миру, это очень важный момент. И это не только один какой-то континент, ну, например, постсоветское пространство или Восточная Европа, где это делается вот по тем накатанным рельсам, как это было раньше. Это разные континенты, это разные климатические особенности, это разные традиции, отношения [между странами] - это очень важно. <...> Это и Турция, Китай, Бангладеш, Венгрия, Финляндия, Белоруссия - тридцать шесть блоков", - добавила она.