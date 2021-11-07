Мезенцев: союзные программы придают новое качество интеграции России и Белоруссии

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что утвержденные 28 союзных программ придают новое качество интеграции и способствуют повышению конкурентоспособности экономик двух стран, что позволяет более эффективно противостоять западным санкциям.

"Это не просто 28 направлений. Это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальной экономики", - сказал Мезенцев в воскресенье в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По его словам, принятые документы определяют "совершенно иной уровень взаимодействия в пользу нового этапа совместной промышленной политики, политики в области сельского хозяйства, формирования единого энергетического рынка".

"Огромный пласт взаимодействия впереди в финансовой и банковской сфере", - сказал Мезенцев. Он выразил уверенность, что Белоруссии и России будет легче совместно противостоять западным санкциям. "Именно понимание этого стало основой принятия Европарламентом резолюции, в которой евродепутаты как будто предупреждают Минск сколь нежелательна экономическая интеграция [с Россией]", - добавил Мезенцев.

В четверг в онлайн-формате состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, утверждающий 28 интеграционных программ с Россией. До этого документ был завизирован российским лидером Владимиром Путиным. Эти 28 документов посвящены в первую очередь экономической интеграции: созданию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формированию единой аграрной и промышленной политики, выработке общих правил в самых разных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы.