Наблюдатели от РФ сообщили, что выборы в Никарагуа проходят с соблюдением санитарных норм

МАНАГУА, 7 ноября. /ТАСС/. Организаторы президентских и парламентских выборов в Никарагуа должным образом обеспечили соблюдение требований эпидемиологической безопасности при работе избирательных комиссий в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, являющийся главой российской делегации наблюдателей.

"Нет скученности, которая могла бы быть опасна в условиях пандемии, а консультационные пункты, которые позволяют сориентироваться в центре для голосования, отнесены на некоторое расстояние [от него]. Все сделано для удобства граждан, - отметил он. - Мы также видим, что молодежь, которая только сейчас получила право голосовать, участвовать в избирательном процессе, также своевременно была внесена в списки избирателей".

В это воскресенье в республике проходят всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосуют за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с Сандинистским фронтом национального освобождения, от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвуют еще шесть политических партий, включая одну региональную. Ход голосования сопровождают контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в республике зарегистрированы около 17 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 209 пациентов. По данным Министерства здравоохранения Никарагуа, свыше 3,1 млн граждан уже привиты как минимум одной дозой вакцины, что соответствует 49,06% населения страны в возрасте от 2 лет.