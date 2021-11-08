Главы МИД России и Венесуэлы обсудят борьбу с пандемией

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. Глава венесуэльского дипведомства будет находиться в Москве с 7 по 9 ноября с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры обсудят широкий спектр вопросов о взаимодействии, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В свете итогов прошедшего в Москве в период с 14 по 15 октября заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня планируется наметить шаги по углублению взаимодействия, устойчивого к незаконным односторонним принудительным мерам, санкциям. Также намечен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки: сотрудничество в ООН, других форумах", - указала дипломат.

Борьба с пандемией

Борьба с пандемией коронавируса является одним из приоритетов двустороннего сотрудничества Москвы и Каракаса. Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, начавшей клинические испытания вакцины "Спутник V" после ее регистрации в стране. В настоящее время продолжаются регулярные поставки "Спутника V" в республику. С конца 2020 года российская сторона поставила в Венесуэлу более 5 млн доз данной вакцины. В мае 2021 года в стране была также зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт".

Кроме того, Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке вакцины "Эпиваккорона". Соответствующее соглашение о поставках 10 млн доз вакцины в страну было заключено в июне текущего года. В середине октября вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил надежду на скорое начало поставок данной вакцины в Венесуэлу. Сейчас Каракас рассчитывает на запуск в дальнейшем локального производства российских вакцин от коронавируса в республике.

Сотрудничество Москвы и Каракаса в сфере медицины и здравоохранения не ограничивается только борьбой с коронавирусом. В страну также поставляются вакцины от гриппа и препараты инсулина. В октябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что стороны "прорабатывают вопрос переноса российских технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы".

Большие возможности партнерства

Отношения Москвы и Каракаса динамично развиваются в русле стратегического партнерства. Странами накоплен богатый опыт многопланового взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. Несмотря на пандемию, торговый оборот между двумя странами продолжает расти. По данным МИД РФ, в 2020 году его объем увеличился на 4% - до $100,7 млн. Очень востребованы среди венесуэльской молодежи стипендии на обучение в России. В частности, в 2021-2022 учебном году Венесуэле выделено 77 мест в российских вузах, на 2022-2023 учебный год - 100.

В российском дипведомстве назвали этапным событием отношений открытие в текущем году прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом. При этом в планы руководства республики входит задача сделать туризм одной из ключевых индустрий страны, которая будет ориентирована в том числе на российских туристов. Как сообщил в интервью ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Каракас работает над вопросом открытия туристического представительства республики в Москве. Он также добавил, что Венесуэла готова принимать большие потоки туристов, для этого в стране есть вся необходимая инфраструктура.

Принципиальная позиция

Как ожидается, министры также обсудят развитие ситуации в этой латиноамериканской стране и вокруг нее, которая по-прежнему остается напряженной. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. Однако диалог между сторонами был поставлен на паузу из-за ситуации вокруг гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, который был экстрадирован по запросу США в связи с предъявленными американскими властями обвинениями в отмывании денег.

Как указали в министерстве, на переговорах будут обсуждаться шаги правительства президента Николаса Мадуро по стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране. Ключевое значение в этом контексте будет иметь проведение 21 ноября в Венесуэле региональных и муниципальных выборов.

Российская сторона уже неоднократно выражала свою принципиальную позицию о том, что решение внутривенесуэльских разногласий должно быть мирным, политическим и соответствующим конституции. "Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и права на самостоятельный выбор пути развития, в том числе в качестве страны сопровождения межвенесуэльского диалога в Мехико", - указали в дипведомстве.

Москва также неизменно выступает против применения в отношении Венесуэлы незаконных односторонних санкций, которые "подрывают экономику этой страны и ограничивают возможности властей эффективно противостоять распространению COVID-19, осуществлять необходимые закупки продовольствия, медицинского оборудования и медикаментов". "Министры обменяются мнениями о путях содействия достижению внутренней стабильности в Венесуэле, нахождению политического решения межвенесуэльских разногласий в конституционном поле и без вмешательства извне", - информировала ранее Захарова.