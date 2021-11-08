Песков: точная дата переговоров по видеосвязи Путина, Алиева и Пашиняна еще не определена

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Работа над подготовкой переговоров по видеоконференцсвязи (ВКС) президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна ведется, но точная дата пока не определена. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждаем, что ведется работа над подготовкой такой встречи. Но здесь мы хотим отметить, пока точных договоренностей и понимания, когда такая ВКС может состояться, нет. Эта работа продолжается", - сказал он.