Лавров заявил, что Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия направит наблюдателей на предстоящие 21 ноября региональные и муниципальные выборы в Венесуэле. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

По его словам, венесуэльская сторона сообщила о ходе подготовки к проведению региональных и муниципальных выборов. "Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей", - сказал он.