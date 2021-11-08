Лавров: учения НАТО в Черном море связаны с желанием США сдерживать Россию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Учения НАТО в Черном море обусловлены стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия - НАТО, - сказал он. - Акт полностью нарушен в своей ключевой части, которая гласила: обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на Восток, на территорию новых членов".

Лавров добавил, что РФ в отношениях с НАТО за долгие годы привыкла готовиться к любым провокациям.