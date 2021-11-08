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Лавров: учения НАТО в Черном море связаны с желанием США сдерживать Россию

Как отметил глава МИД РФ, Москва в отношениях с альянсом привыкла готовиться к любым провокациям

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Учения НАТО в Черном море обусловлены стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия - НАТО, - сказал он. - Акт полностью нарушен в своей ключевой части, которая гласила: обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на Восток, на территорию новых членов".

Лавров добавил, что РФ в отношениях с НАТО за долгие годы привыкла готовиться к любым провокациям.

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