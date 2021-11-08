Лавров заявил, что встречи в "нормандском формате" 11 ноября не будет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дата встречи глав министерств иностранных стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не определена. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

Лавров напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.

"Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате", - сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, 29 октября Москва направила партнерам по "нормандскому формату" проект итогового документа возможной министерской встречи. 30 октября на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом. "Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва ждет реакции на свои предложения и не заинтересована в "показушных выступлениях" на камеры с целью дать сигнал, что формат работает. Кроме того, 11 ноября у Лаврова в Москве "очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран".

"Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу", - сообщил глава МИД РФ.

Он отметил, что в документе перечислены конкретные шаги, которые предпринимает Киев, чтобы "торпедировать минские договоренности". "Законопроекты обсуждаются, которые будут запрещать официальным лицам Украины эти договоренности выполнять, на что обращал внимание президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции. Они заверили, что они сделают все, чтобы такой закон не был принят. А он благополучно уже прошел даже экспертизу Венецианской комиссии, что не делает никакой чести этому органу", - заключил Лавров.