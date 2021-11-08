Медведев: принятие бюджета станет первой проверкой на прочность предвыборных обещаний ЕР

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Предвыборная программа "Единой России" (ЕР) и обязательства партии будут выполняться на основе бюджета на ближайшие три года, поэтому поправки к его проекту должны соответствовать заявленным целям, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы брали на себя обязательства в ходе предвыборных баталий, и нам предстоит проголосовать за бюджет, который должен быть основой для дальнейшего развития нашей страны и, конечно, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства", - сказал Медведев в понедельник на обсуждении поправок ЕР ко второму чтению бюджета. По его оценке, "для "Единой России" принятие бюджета на предстоящие три года - это важнейший шаг по реализации народной программы, авторами которой являются граждане страны, с которой партия вышла на выборы и победила".

Председатель партии отметил, что предстоит доработать проект бюджета, чтобы он соответствовал обязательствам единороссов "в меру тех возможностей, которыми страна сейчас располагает". "Это как раз и есть первичная проверка на прочность тех обещаний, которые давались в ходе выборов. Мы напрямую, через бюджет приступаем к осуществлению планов, сформированных в рамках народной программы", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что представители партии вместе с правительством вели работу по подготовке проекта бюджета, который 28 октября был принят Госдумой в первом чтении. На нынешней встрече председатель "Единой России" предложил обсудить "то, что можно сделать на базе второго чтения".

"В проекте бюджета отражены национальные цели, определенные президентом, реализация его посланий Федеральному собранию в 2020 и 2021 годах и тех поручений, которые были сформулированы летом на съезде "Единой России", - констатировал Медведев. "Исхожу из того, что финансирование этих и других стратегических задач заложено в бюджет в полном объеме", - заявил он.

Председатель партии обратил внимание на то, что "в следующем году бюджет является профицитным, его доходы должны составить свыше 25 трлн рублей, почти треть расходов планируется отвести на социальный блок".

"Единая Россия" подготовила ряд предложений, которые позволят обеспечить более эффективное выполнение социальных обязательств, значительная часть инициатив партии в проекте бюджета была учтена", - отметил Медведев. При этом он подчеркнул, что задача партии "остается прежней - добиться, чтобы бюджетные средства дошли до каждого человека в объеме, в котором положено, чтобы бюджет был эффективным, и чтобы его реализация создавала дополнительные возможности для развития каждого города, каждого населенного пункта в стране". "На это должна быть направлена работа региональных и местных отделений партии и все наши партийные проекты, которые показали свою эффективность, востребованность. Надо сделать так, чтобы они работали и дальше в интересах граждан", - указал Медведев.