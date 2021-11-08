Замглавы МИД РФ обсудил с бельгийским дипломатом отношения России и НАТО

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с директором по политическим вопросам, гендиректором по многосторонним делам МИД Бельгии Акселем Кенесом взаимоотношения России с НАТО, Евросоюзом, а также ряд других вопросов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный и углубленный обмен мнениями по проблематике европейской безопасности, отношений России с ЕС, HATО, ситуации в ОБСЕ и Совете Европы", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что диалог России и Евросоюза актуален для обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

Также дипломаты обсудили отношения РФ и Бельгии, подчеркнув, что, несмотря на пандемию, странам удалось сохранить совместные проекты в ряде сфер. "Стороны подтвердили обоюдный настрой придать импульс политическому диалогу. Было отмечено, что даже в период санитарно-эпидемиологического кризиса России и Бельгии удалось поддерживать реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, в алмазно-бриллиантовом секторе, а также в сфере культуры", - сообщили в МИД РФ.

Во время консультаций стороны обсудили ситуацию на Украине, отметив важность соблюдения минских соглашений, также дипломаты коснулись ситуации в Афганистане.