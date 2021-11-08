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Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России

© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования", - говорится в утвержденном документе.

К целям госполитики в этой сфере отнесены, в частности, создание условий для долгосрочного устойчивого развития страны, организация взаимодействия органов власти для реализации стратегических национальных приоритетов, формирование эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффективного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкономической политики, а также "формирование ориентиров для инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений".

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