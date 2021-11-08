Россия заявила, что продолжит содействовать Нигеру в подготовке военнослужащих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ продолжит оказывать Нигеру содействие в повышении боеспособности вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников органов правопорядка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с терактом в Нигере.

"Россия солидарна с борьбой нигерского народа с террористической угрозой, продолжит оказывать Нигеру содействие в повышении боеспособности вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников органов правопорядка", - говорится в комментарии.

Террористы напали 2 ноября в районе Тиллабери на колонну жителей нескольких деревень. Они убили 69 человек, включая мэра коммуны Банибангу. Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки существуют отряды экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещено в РФ). С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения.

"Решительно осуждаем кровавую вылазку экстремистов. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в распространенном в понедельник документе МИД РФ.