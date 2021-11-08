Слуцкий: слова Зеленского об освобождении Киева лицемерны на фоне ситуации в Донбассе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы жестокости руководства СССР при освобождении Киева от войск фашистской Германии в 1943 году лицемерны и циничны на фоне гибели мирного населения в Донбассе, он выступает на стороне тех, кто переписывает историю. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале выступил с утверждением о том, что в наступлении советских войск участвовали плохо вооруженные местные жители, а само освобождение Киева - это "история безграничного равнодушия и жестокости" советского руководства.

По словам Слуцкого, "Зеленский выступил с поражающим своей лицемерностью заявлением". "Президент Украины не первый раз подбрасывает дров в печь проекта "анти-Россия" и выступает на стороне тех, кому выгодно переписать историю ВОВ и принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Чего только стоила речь в январе 2020 года, когда он обвинил СССР в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией", - написал депутат.

Глава комитета заметил, что "очередные высказывания Зеленского о войне циничны и в свете происходящего в Донбассе". "За все время пребывания на президентском посту он ничего не сделал для того, чтобы прекратить убийства мирных жителей на юго-востоке страны. Население там продолжает гибнуть, жилые кварталы и поселки обстреливаются. А на фотографиях из зоны конфликта продолжают то и дело мелькать вооруженные люди с нашивками дивизий СС", - констатировал он.

"Все это уже восьмой год продолжается с молчаливого одобрения кураторов Киева в Вашингтоне и согласия президента Украины, для которого жители Донбасса оказались людьми другого сорта. И что такое жестокость они теперь, к сожалению, знают на порядок больше самого Зеленского", - заключил Слуцкий.