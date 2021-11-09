Мишустин и Лавров проведут встречи с главой внешнеполитического ведомства Ватикана

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут во вторник встречи с секретарем Святого престола по отношениям с государствами (главой внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископом Полом Ричардом Галлахером, который находится с визитом в Москве 8-10 ноября.

Как сообщили в МИД РФ, в программе визита Галлахера также предусмотрена беседа с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом.

Ранее в пресс-службе российского правительства также подтвердили ТАСС, что 9 ноября запланирована встреча Мишустина с Галлахером.

Повестка встречи Лаврова и Галлахера

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров и Галлахер планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Ватикана, взаимодействие на многосторонних площадках, а также актуальные международные вопросы.

В российском дипведомстве накануне встречи отметили, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Афганистане и Кавказском регионе "в контексте поиска путей мирного разрешения кризисов, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зоне конфликтов, противодействия международному терроризму". Лавров и Галлахер также затронут тему экологии и изменения климата.

Ранее в интервью ТАСС Галлахер заявил, что Ватикан полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Украине, который не считает простым "гражданским столкновением". В МИД РФ подчеркнули, что на предстоящих переговорах планируется изложить российскую позицию относительно необходимости выполнения Украиной Минских договоренностей и привлечь внимание к тяжелому гуманитарному положению на юго-востоке страны.

"В России ценят усилия Святого престола, направленные на отстаивание примата международного права и Устава ООН, мирных и дипломатических способов урегулирования конфликтов, - указали на Смоленской площади. - Позиции и мнение Ватикана - члена ОБСЕ, наблюдателя в ООН и в Совете Европы - являются важным фактором современной международной политики".

Главы дипломатических ведомств не обойдут стороной и перспективы взаимодействия в сферах науки и образования, медицины, культурно-гуманитарной области. "По линии Минобрнауки России подготовлено к подписанию соглашение между Российской Федерацией и Святым престолом о признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней", - добавили в министерстве.

Галлахер - об отношениях Ватикана и РФ

Некоторое время назад в беседе с ТАСС Галлахер отмечал, что отношения России и Ватикана находятся на хорошем уровне, а позиции стран совпадают на уровне работы международных организаций и в сфере этических вопросов. При этом, как говорил иерарх, по некоторым другим вопросам "позиции не совсем совпадают". В частности, в Ватикане хотели бы видеть больший прогресс в разрешении "замороженных конфликтов" на постсоветском пространстве.

Кроме того, в интервью ТАСС Галлахер выражал надежду на большее сближение Римско-католической церкви и Русской православной церкви. По мнению главы внешнеполитического ведомства Ватикана, отношения церквей в целом становятся все более близкими и братскими при взаимном уважении традиций каждой.