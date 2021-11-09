Зампостпреда РФ при ООН заявила, что санкции против Эфиопии не приведут к прекращению боев

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Россия выступает против попыток оказать экономическое давление на Эфиопию, в том числе с помощью санкций, поскольку это не поможет прекратить боевые действия, а только усугубит положение людей. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в стране.

"Уверены в том, что введение незаконных односторонних санкций, угроза их применения и отказ от предоставления экономического содействия весьма контрпродуктивны и приведут только к ухудшению положения и так страдающих простых людей, а отнюдь не к примирению", - сказала она.

Евстигнеева добавила, что "нет никакого иного пути к урегулированию, кроме как поддержать национальные и региональные усилия по достижению прекращения внутриэфиопского силового противостояния". "Хотели бы подтвердить нашу приверженность сохранению единства и территориальной целостности дружественной нам Эфиопии. Убеждены, что это безальтернативная основа для разрешения всех спорных вопросов", - добавила она.

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня. Власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.