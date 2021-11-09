Лавров: российско-казахстанская "связка" играет ключевую роль в евразийской интеграции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Связка" Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете".

"Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев", - сказал он.

По словам Лаврова, евразийский проект уже не раз показывал себя "мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов". "Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности", - указал глава МИД РФ.

Министр также напомнил, что Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В частности, в сентябре 2021 года состоялось семнадцатое заседание такого формата. "Ежегодно форумы созываются по специальной, прежде всего, востребованной нашими регионами повестке дня. На рассмотрение выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии", - подчеркнул Лавров.