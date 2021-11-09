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Лавров: союзничество и развитие процессов интеграции отвечают интересам РФ и Казахстана

За 29 лет с момента установления дипломатических отношений между странами были предприняты масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения, отметил глава МИД

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство, союзничество, а также развитие интеграционных процессов отвечают долгосрочным интересам Москвы и Нур-Султана. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете".

"Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания", - отметил Лавров.

По словам российского министра, за 29 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном были предприняты "масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения". "Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии, - добавил он. - В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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