Захарова опровергла слова Кулебы о том, что РФ тормозит переговоры в "нормандском формате"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия не тормозит подготовку встреч в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина, Франция), она не собирается участвовать в постановочном мероприятии. Об этом этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", и тогда появится повод обсудить и новую встречу", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва 29 октября направила партнерам по "нормандскому формату" проект итогового документа возможной министерской встречи. 30 октября на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом. По словам Лаврова, Москва ждет реакции на свои предложения и не заинтересована в "показушных выступлениях" на камеры с целью дать сигнал, что формат работает. Он добавил, что в документе перечислены конкретные шаги, которые предпринимает Киев, чтобы "торпедировать Минские договоренности".