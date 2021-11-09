Россия констатирует, что трехсторонние договоренности по Карабаху в целом выполняются

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва констатирует, что зафиксированные в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года договоренности о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в целом выполняются, при этом Баку и Ереван сохраняют приверженность соблюдению всех его положений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей.

"Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений", - указали в российском дипведомстве.

Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и соблюдению всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху - МИД РФ.

РФ готова оказывать все необходимое консультативное содействие по вопросу запуска процесса делимитации азербайджано-армянской госграницы - МИД.