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Мишустин утвердил проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования

Премьер-министр поручил Минобрнауки подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ватиканской стороной проект соглашения между РФ и Святым престолом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней", - говорится в документе.

Мишустин поручил Минобрнауки подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Секретарь Святого престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер находится с визитом в Москве 8-10 ноября. Во вторник у него запланирована встреча с Мишустиным, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичВатиканРоссия
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