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Глава Мосгоризбиркома решил уйти со своего поста

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Юрий Ермолов останется членом столичной комиссии
Юрий Ермолов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Юрий Ермолов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила на заседании ЦИК во вторник, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть этот пост, однако останется членом столичной комиссии.

"К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом", - сказала Памфилова.

Ермолов был избран председателем Мосгоризбиркома в марте 2020 года. До этого он занимал пост заместителя главы столичного избиркома.

На заседании во вторник Центризбирком рекомендовал московским властям кандидатуры зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута и члена комиссии Ольги Кирилловой в новый состав столичной комиссии.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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