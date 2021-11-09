В Кремле прокомментировали ситуацию на польско-белорусской границе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", - сказал он, добавив, что в Кремле обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе.

Песков сообщил, что Москва и Минск, находятся в постоянном контакте по поводу этой ситуации "по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб". "Поэтому, конечно, обмен информацией идет. Но еще раз повторяю - это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Он также заявил, что Россия внимательно наблюдает за тревожной ситуацией на белорусско-польской границе, призывает стороны к ответственному поведению.

Пресс-секретарь сообщил, что самое главное в ситуации на белорусско-польской границе - жизнь и здоровье скопившихся там людей.

"Конечно, в этой ситуации самое главное - это жизнь и здоровье того большого количество людей, которые скопились у границы. Они требуют пропуска через границу, пытаются проникнуть через границу, требуют убежища. В Польше, например", - сказал Песков.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них совершили попытку попасть в республику, сломав забор из колючей проволоки. С польской стороны мигрантам противодействуют представители полиции, погранохраны и вооруженных сил, пока все попытки незаконного пересечения границы удается предотвращать.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних. Варшава систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Мобилизованы два батальона Войск территориальной обороны - добровольческих формирований, созданных по примеру Национальной гвардии. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.