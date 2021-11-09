В Кремле не располагают деталями о том, выполнил ли Байден обещание Путину по хакерам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия не располагает детальной информацией и не комментирует заявления президента США Джо Байдена о том, что он выполнил данное президенту РФ Владимиру Путину обещание о киберпреступниках. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что диалог РФ и США по киберпреступности продолжается, стороны сходятся во мнении, что проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. "В продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм двусторонних консультаций с участием компетентных ведомств двух сторон по киберпреступности, и этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться, в данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне, и диалог развивается в этой области", - сказал Песков.

Встреча Путина и Байдена

Москва и Вашингтон понимают, что общение президентов двух стран - Владимира Путина и Джо Байдена - должно продолжаться, но четких сроков новой встречи лидеров пока нет, заявил Песков.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но четких сроков пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу возможной новой встречи Путина и Байдена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы двадцати в Риме обсудил с Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. Позже он сообщил в интервью, что американский лидер во время их встречи подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой и передал ему наилучшие пожелания.

Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в организации прямых контактов президентов в ближайшее время. Однако возможные сроки встречи, по его словам, еще будут определяться. В Белом доме пока также не готовы сказать, может ли новая встреча двух лидеров состояться в 2021 году.

16 июня в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.