Песков: прошлогоднее заявление РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху чрезвычайно важно

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Трехстороннее заявление РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить. Такую позицию выразил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

"Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить", - подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что контакты Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна не запланированы в годовщину подписания трехстороннего заявления по Карабаху. "Что касается общения с Баку и с Ереваном, оно от Москвы происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. Что касается общения втроем, если и когда такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящий момент каких-то конкретных пониманий здесь нет", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков в понедельник сообщал журналистам, что точная дата переговоров по видеосвязи Путина, Алиева и Пашиняна не определена, но работа в этом направлении ведется. Ранее в СМИ появилась информация о якобы запланированной на 9 ноября встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.