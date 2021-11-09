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Путин 9 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

В этот день президент работает в Ново-Огареве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня [у президента запланированы] внутренние встречи, совещания. В середине дня, после трех [часов], будем ждать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

"Посмотрим, какая будет приоритетная тема для президента, и проинформируем вас", - добавил Песков.

Путин во вторник работает в Ново-Огареве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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