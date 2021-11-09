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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии с Польшей

Министр иностранных дел РФ заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой и Польшей должен быть урегулирован на основе международного права

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.

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"Необходимо избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза в данном случае с едиными стандартами", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

Министр отметил, что "ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки".

Лавров заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой и Польшей должен быть урегулирован на основе международного права. "Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного права", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияЛитваРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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