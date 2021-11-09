В Тамбовской области назначили нового замгубернатора региона

ТАМБОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Новым временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области назначили Романа Сорокина, ранее занимавшего пост советника генерального директора АО "РТ-Инфраструктура" в Москве. Соответствующее распоряжение о назначении подписал врио главы региона Максим Егоров, сообщает во вторник пресс-служба областной администрации.

"Руководитель региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Сорокина Романа Николаевича временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. Ранее он занимал должность советника генерального директора АО "РТ-Инфраструктура" в Москве", - говорится в сообщении.

Новый врио вице-губернатора будет курировать вопросы жилищной политики, развития газификации, экологии, охраны окружающей среды и природопользования. Ранее часть этих полномочий находилась в ведении вице-губернатора Игоря Кулакова, который покинул пост в феврале 2018 года, перейдя на работу в Минстрой России, с тех пор должность считалась вакантной.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, Егоров активно формирует свою команду профессионалов, в том числе из других регионов.

Сорокин - кандидат технических наук, окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности "Электроэнергетические системы и сети" и Ивановский государственный энергетический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии". Ранее занимал посты заместителя директора департамента развития ЖКХ Минстроя России, директора филиала "Владимирэнерго" ПАО" МРСК Центра и Приволжья", директора департамента цен и тарифов администрации Владимирской области. До назначения на пост врио замгубернатора был советником генерального директора АО "РТ-Инфраструктура"