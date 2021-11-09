Главы МИД РФ и Белоруссии проведут 9 ноября переговоры в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, который посетит с рабочим визитом Москву для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

"9 ноября главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, Макей посетит Москву с рабочим визитом по приглашению Лаврова. "10 ноября под их председательством [Лаврова и Макея] состоится традиционное ежегодное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 год и проект новой программы на очередной двухлетний период", - отметили на Смоленской площади.