Член СПЧ считает, что законопроект о региональной власти выстраивает систему всех уровней

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проект нового базового закона о региональной власти, принятый Госдумой в первом чтении во вторник, выстраивает четкую систему отношений всех уровней власти. Такое мнение выразил во вторник ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Законопроект в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет.

"Там выстраивается очень четкая логическая система отношений всех этажей власти: от муниципальной до федеральной. Полномочия между федеральной и региональной властью, между муниципальной и региональной, передача полномочий. Все прописано, и порядок организации, и порядок отчетности", - сказал ТАСС Точенов, комментируя законопроект.

По его словам, структурирование системы публичной власти особенно важно и актуально после принятия изменений в Конституцию РФ. Точенов также подчеркнул, что законопроект предусматривает обязательный публичный ежегодный отчет главы региона о результатах независимой оценки качества оказания услуг организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. "Еще многие законы должны быть приведены в соответствие после этого закона, там много коснется закона о выборах..., целая цепь должна последовать", - отметил он.

Член СПЧ также прокомментировал отмену запрета для глав регионов избираться более чем на два срока подряд и введение для них единого срока полномочий. "Если человек находится на своем месте, работает, трудится, готов еще дальше трудиться, то почему нет", - отметил Точенов.

Он подчеркнул, что разные сроки, на которые избирались главы регионов, приводили к путанице и в региональных правительствах, и в Совете Федерации. "Одни сенаторы трудятся уже активно, другие только начинают, а третьи уже уходят. Сейчас это более-менее структурируется. Понятно, что сейчас сроки окончания полномочий происходят в разные годы, все равно лаг какой-то будет, но уже не такой, как сейчас существует" - добавил он.