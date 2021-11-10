Эксперт: ситуацию на белорусско-польской границе усугубляет политический аспект

Аналитик указал на то, что, по различным данным, сейчас на белорусско-полькой границе находится всего от 2 до 4 тыс. мигрантов, что не идет ни в какое сравнение с миграционными потоками, захлестнувшими Евросоюз в период кризиса 2015-2016 годов. По его словам, численность мигрантов, следующих транзитом через белорусскую территорию в Европу, "неприятна, но не смертельна для Польши, Литвы, тем более для Евросоюза".

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Реальное число мигрантов, скопившихся на границе между Белоруссией и Польшей не так велико, ситуацию значительно усугубляет политическая составляющая проблемы, обусловленная противостоянием Белоруссии с Европой. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Политическое значение кризиса более существенно, чем его физическая составляющая, поскольку он наложился на обострение отношений Минска с европейскими соседями. Идет политизация проблемы, которая в обратном случае рассматривалась бы как техническая, - сказал Кортунов. - Разрыв отношений между Белоруссией и странами ЕС сыграл свою серьезную роль. Если бы было какое-то сотрудничество миграционных служб, если бы они работали вместе, тогда можно было бы проводить депортацию еще во время появления этих людей на территории Белоруссии. Если бы было сотрудничество, тогда можно было бы эту проблему минимизировать".

В условиях же политической конфронтации Белоруссия заняла принципиальную позицию, дав понять странам Европы, что, если они не хотят сотрудничать, то им придется разбираться с проблемой мигрантов самостоятельно, отметил эксперт. Специалист указал на то, что в настоящий момент основную часть мигрантов, следующих через Белоруссию в Европу, составляют иракские курды. Это обусловлено тем, что раньше существовали прямые рейсы между Багдадом и Минском, а затем, к тому моменту, как они были прекращены, мигранты с Ближнего Востока уже нашли другие маршруты в Белоруссию, в основном через Стамбул, констатировал Кортунов. Также в Белоруссии действуют курдские организации, которые, по словам специалиста, "возможно, выступают проводниками для курдов".

"Миграционные потоки - это как вода, которая просачивается везде, где только можно. Если этот процесс уже пошел, то остановить его довольно трудно. В этом мы убедились на протяжении многих лет, когда были попытки перехватить маршруты мигрантов через Средиземное море. Их было несколько и довольно сложно было их ограничить и только сейчас это более-менее удалось сделать. Да и то, западный маршрут, идущий через Ливию, продолжает действовать, а восточный удалось как-то купировать", - продолжил собеседник агентства.

В ожидании новых волн

Как указал генеральный директор РСМД, серьезные опасения европейцев вызывает то обстоятельство, что если нынешней группе мигрантов удастся проникнуть в ЕС через белорусско-польскую границу, то по этому проторенному маршруту может последовать следующая, значительно более масштабная волна беженцев, основную массу которых будут составлять афганцы. "Вся эта ситуация вызывает озабоченность не только в Польше, но и в Германии, поскольку все понимают, что Польша это страна транзита, а реальной их целью является ФРГ, поскольку там значительно выше гранты и пособия, кроме того, там у них есть свои сообщества", - сказал эксперт.

В то же время, Кортунов отметил, что, если Польше удастся сохранить границу закрытой для нелегальных мигрантов, то тогда они могут попытаться осесть в Белоруссии. В этом случае, по его мнению, логичным шагом для белорусской стороны станет их выдворение из страны. "Если предположить, что они осядут в Белоруссии, а не ЕС, все равно их жизнь будет лучше, чем в тех местах, откуда они прибывают. Возможно, это станет стимулом, чтобы такое движение, пусть и не в очень больших масштабах, продолжалось. В этом случае Белоруссия будет заинтересована в том, чтобы вернуть их туда, откуда они приехали. А насколько это получится, будет зависеть от эффективности работы соответствующих белорусских служб", - продолжил эксперт.

В случае, если нелегальным мигрантам не удастся проникнуть в ЕС, они могут также попытаться попасть в РФ. Однако, по мнению специалиста, в России они едва ли задержатся и предпримут попытку добраться в Европу через Финляндию и Норвегию. Такие эпизоды уже бывали, и они приводили к напряженности в отношениях РФ с европейскими соседями, поэтому Москва приложит усилия, чтобы предотвратить подобный сценарий, констатировал аналитик. "Я думаю, что большинство этих людей будет стараться пробиваться в ЕС, потому что в России им придется конкурировать с мигрантами из Центральной Азии, с Южного Кавказа, здесь нет больших пособий, которые есть в Германии. Поэтому я думаю, что серьезной мотивации попасть в Россию и остаться тут у этих мигрантов нет", - резюмировал Кортунов.

Ситуация на границе

В понедельник в Белоруссии несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.