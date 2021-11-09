Лавров: действия США в Сирии могут привести к тому, что курдская проблема будет "полыхать"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поддержка США сепаратистских тенденций на северо-востоке Сирии может привести к тому, что курдская проблема затронет не только Сирию, но и страны региона. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

"Курды должны ощущать себя частью сирийского общества. Мы поддерживаем с курдскими представителями тесный контакт, готовы содействовать тому, чтобы их законные интересы были полностью учтены в продолжающейся работе по формированию новых политических рамок в контексте деятельности конституционного комитета", - сказал он.

"Я бы посоветовал курдам не поддаваться на заигрывания, которые наши американские коллеги продолжают в отношениях с ними, и которые ведут дело к подпитке сепаратистских тенденций на востоке Сирии и пытаются сделать эти свои планы серьезным раздражителем, который нацелен против интересов сохранения единого сирийского государства. В целом это опасные игры, которые могут привести к тому, что курдская проблема очень серьезно полыхнет во всем регионе, учитывая, что ее измерение охватывает не только Сирию, но и другие страны", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет настаивать на исполнений положений резолюции Совбеза ООН 2254 всеми странами. "Это касается и тех, кто незаконно присутствует своими военными подразделениями на территории САР. Это касается необходимости для всех уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны, и необходимости срочно прекратить особенно в условиях пандемии незаконные односторонние санкции, которые Запад постоянно вводит в отношении САР. Это касается необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику", - пояснил Лавров.

Галлахер в свою очередь отметил важность переговоров по Конституции Сирии, которые происходят в Женеве под эгидой ООН. "Мы надеемся, что все стороны будут сотрудничать друг с другом, чтобы эти переговоры завершились успешно, и можно было найти политическое решение этому конфликту, которое позволило бы многим беженцам вернуться в Сирию и в другие страны Ближнего Востока", - сказал он. Галлахер подчеркнул, что судьба всех беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока вне зависимости от их религиозных убеждений важна. В Сирии и в других странах церковь стремится укрепить социальные институты, в том числе госпитали. В Сирии у Католической церкви действует проект "Открытые госпитали", напомнил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита "двадцатки" в Риме выразил уверенность, что США перестанут помогать в Сирии запрещенным на турецкой территории курдским террористическим организациям, как делали до настоящего времени. Между тем общеарабская газета Asharq al-Awsat сообщила, что турецкая армия при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции готовится развернуть наступление на позиции курдских отрядов в четырех районах на севере Сирии. 3 ноября представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя заявления Турции о том, что Соединенным Штатам следует прекратить им помощь, а также о возможной военной операции Анкары в данном районе, отметил, что США не меняют свою позицию относительно взаимодействия с "Силами демократической Сирии" на северо-востоке страны, основу которых составляют курдские "Силы народной самообороны". Миссия США в Сирии, отмечал он, сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).