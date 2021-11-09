Мишустин: РФ и Ватикан могут многое сделать вместе для утверждения гуманистических начал

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Ватикан могут вместе работать над утверждением нравственных и гуманистических начал в международных отношениях. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

"Важно, что Россия и Святой престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействии терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зонах конфликтов", - сказал Мишустин.

"Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждения гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога", - продолжил премьер.

Он отметил, что Галлахер лично уделяет большое внимание развитию российско-ватиканских связей как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной церковью и Римско-католической церковью.

"Мы также заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, диалог России со Святым престолом развивается во многих сферах", - подчеркнул Мишустин. По его словам, подтверждением этого является в том числе уже третья встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском, которая состоялась в июле 2019 года в Ватикане. Премьер отметил "внимательное и уважительное отношение Папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам".

"Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ватиканом в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы", - резюмировал Мишустин.

Направления сотрудничества

Глава российского кабмина высоко оценил культурно-гуманитарное взаимодействие с Ватиканом и напомнил, что в нынешнем году отмечается 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. В связи с этим в октябре в Ватикане состоялась презентация итальянского издания книги русского философа Владимира Соловьева "Три речи в память Достоевского", добавил Мишустин.

Кроме того, через месяц в Риме состоится и совместная российско-ватиканская научно-практическая конференция, посвященная историку и богослову Сергею Аверинцеву. "Она проводится совместно с Комитетом по историческим наукам Святого престола. Планируется участие историков и философов России, Италии и Ватикана", - сказал премьер.

Он также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в области здравоохранения, прежде всего с ватиканской детской больницей Bambino Gesu. Со специалистами этой больницы активно работает московский научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям. До пандемии в клинике Ватикана ежегодно проходили лечение около 20 российских детей, проводились уникальные операции, нейрохирургическое лечение, перечислил Мишустин.

В числе прочего он подчеркнул и заинтересованность в развитии сотрудничества в области образования, в том числе заключение соглашения между Россией и Святым престолом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней, переговоры по проекту которого вышли на завершающую стадию.

Завершая приветственное слово, Мишустин выразил готовность обсудить на встрече актуальные вопросы сотрудничества РФ и Ватикана.

Позиция Ватикана

Галлахер со своей стороны назвал огромной честью быть принятым в Доме правительства РФ и выразил признательность за приглашение. Он отметил, что между Москвой и Ватиканом есть "очень много уровней сотрудничества", все они носят практический и взаимовыгодный характер, особенно это касается культуры и здравоохранения.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана добавил, что стороны уже провели много совместных мероприятий в культурной сфере. Во многом, продолжил он, это удалось сделать благодаря послу Александру Авдееву, который "всегда выступал в поддержку такого рода культурного сотрудничества". "Мне кажется, что для России он сумел завоевать много уважаемых, замечательных друзей на протяжении тех лет, что он выполняет функции вашего представителя при Святом престоле", - добавил Галлахер.

Он обратил внимание на слова Мишустина про внимание Ватикана к Достоевскому. "Это в самом деле важно. У нас есть полуофициальное издание, и, мне кажется, там было целое "вторжение", потому что практически каждодневно появлялись новые статьи в этой газете, посвященные Достоевскому. Мы боялись, что буквально еще чуть-чуть, и итальянский посол будет протестовать, скажет, что мы полностью изменили свою культуру из-за столь частных статей о Достоевском", - признался заметил он.

Говоря о сотрудничестве в здравоохранении, Галлахер упомянул о ватиканской детской больнице "Бамбино Джезу". "Мне очень приятно, что многие российские дети сумели воспользоваться колоссальным профессионализмом и опытом докторов в этой клинике. Мы надеемся, что это сотрудничество продолжится еще многие годы", - добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана сообщил, что Святой престол хотел бы также делиться и опытом своих докторов. Многие из этих врачей, продолжил он, являются "первопроходцами в своих областях". "Мне кажется, что знания, которые ими приобретены, могли бы быть распространены, чтобы можно было помогать детям в других местах", - считает он.

Галлахер обратил внимание на то, что сейчас готовится ряд соглашений между Москвой и Ватиканом, некоторые из них уже готовы к подписанию. Среди таких документов соглашение о взаимном признании образования и квалификаций. "Это будет важным шагом вперед, на мой взгляд, и принесет пользу как молодежи в Российской Федерации, так и тем, кто учится в наших папских университетах в Риме и где-то еще", - подытожил он.