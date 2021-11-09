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Путин назначил новых послов РФ в Катаре и Омане

Эти посты заняли Дмитрий Догадкин и Илья Моргунов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Катаре Дмитрия Догадкина, который до этого возглавлял российскую дипмиссию в Омане. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

54-летний Догадкин на посту посла в Катаре сменил Нурмахмада Холова, возглавлявшего дипмиссию РФ в этой стране с 2013 года.

На должность посла России в Омане, которую Догадкин занимал с конца 2017 года, назначен 62-летний Илья Моргунов. До этого дипломат занимал должность главного советника в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Ранее он был послом России в Ираке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОманКатарРоссия
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