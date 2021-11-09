Володин заявил, что законопроект о региональной власти необходим

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Законопроект о региональной власти необходим, все замечания можно будет устранить ко второму чтению. Об этом во вторник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении документа в первом чтении.

"Коллеги, у нас ко второму чтению есть время, мы можем многое поправить, внести изменения. Но совершенно очевидно, что закон крайне необходим", - сказал спикер, заметив, что практически в каждую норму действующего закона об организации работы органов власти в субъектах РФ вносились изменения.

"Поэтому нам очень важно сегодня его принять, концептуально закрепив положения в первом чтении, а затем уже ко второму чтению подготовить поправки. Наверняка их будет много", - предположил Володин.

Госдума во вторник в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.