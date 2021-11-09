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Небензя: РФ против практики поспешных решений на Генеральной Ассамблее ООН

РФ против практики поспешных решений на Генеральной Ассамблее ООН - Небензя.

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Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Небензя считает абсурдными угрозы санкций против Минска из-за ситуации с беженцами
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