В МИД РФ назвали ложью обвинения Запада в адрес Минска в связи с ситуацией на границе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" президента страны Александра Лукашенко, являются ложью. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, не надо. Это неправда, это ложь", - сказала она.

Захарова также выразила надежду, что на Западе не будут снимать с себя ответственность за навязывание мигрантам своего образа жизни. "Этих людей приучали к мысли о том, что жизнь есть только на Западе по высоким стандартам, много лет, я бы сказала, даже десятилетий", - указал дипломат.

"По большому счету, сейчас Запад демонстрирует коллективное, массовое попрание всех тех ценностей, о которых говорил на протяжении многих лет", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Глава МИД РФ отметил, что "ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал".