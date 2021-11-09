Россия считает, что ICAO затягивает обсуждение произошедшего с бортом Ryanair

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перенос Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) публикации итогового доклада по инциденту с посадкой в аэропорту Минска воздушного судна авиакомпании Ryanair связан с тем, что ICAO затягивает обсуждение этого вопроса. Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"ICAO затягивает обсуждение этого вопроса", - сказал он. По словам Гудкова, это связано с тем, что у ICAO пока нет данных о том, что произошло в ходе рейса борта авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии.

"Российская сторона выступает за объективное и беспристрастное расследование, при этом вопрос по блокаде воздушного пространства Белоруссии со стороны ряда европейских государств нужно обсуждать уже сейчас, так как это два не связанных между собой вопроса", - добавил представитель РФ.

Кроме того, Россия выступает за обсуждение блокады воздушного пространства Республики Беларусь на Совете Международной организации гражданской авиации отдельно от вопроса по инциденту с воздушным судном авиакомпании Ryanair.

"Российская сторона выступает за объективное и беспристрастное расследование, при этом вопрос по блокаде воздушного пространства Белоруссии со стороны ряда европейских государств нужно обсуждать уже сейчас, так как это два не связанных между собой вопроса", - сказал Гудков.

Ранее Совет ICAO сообщил, что отложил рассмотрение отчета по инциденту с бортом Ryanair до 2022 года "в основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных уточнений". Изначально ожидалось, что итоговый доклад Комиссии ICAO по установлению фактов в связи со случаем посадки этого самолета в аэропорту Минска будет опубликован 12 ноября. Его рассмотрение запланировано на 225-й сессии Совета ICAO, которая начнет работу в январе 2022 года.