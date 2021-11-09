Россия призвала США отказаться от обвинений в отсутствии борьбы с изменением климата

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия призывает США отказаться от бездоказательных и голословных обвинений в том, что Москва якобы прилагает мало усилий по борьбе с негативными последствиями изменения климата. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что на проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата американские политики, включая бывшего президента США Барака Обаму, критикуют Россию за недостаточность усилий в этой области. "Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение, - указала она. - Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата". В комментарии также указано, что РФ ждет от США не поучений, а конкретных шагов в этой области.

Захарова подчеркнула, что, в отличие от американской, позиция РФ по вопросам изменения климата была и остается последовательной и не зависит от политической конъюнктуры, а предпринимаемые в стране меры носят конкретный и комплексный характер. Она отметила, что готовность к совместной работе в этой сфере звучала лейтмотивом выступления президента России Владимира Путина на конференции в Глазго. Кроме того, в России утверждена и реализуется новая Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

В комментарии также отмечается, что Россия является одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации и активно развивает низкоуглеродную энергетику. "Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (АЭС, ГЭС, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учетом природного газа (самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов) эта доля составляет 86%. И это уже один из лучших показателей в мире. Дальнейшие меры на данном направлении будут предприняты в рамках реализации госпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для снижения нагрузки на окружающую среду на период до 2035 года", - отметила дипломат.

Ранее Путин заявил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. 2 ноября в видеообращении к участникам конференции в Глазго президент сообщил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, поскольку в стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов.