Захарова: Запад мог бы проявить креативность и помочь мигрантам на границе с ЕС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Запад мог бы проявить креативность в подходе к кризису с мигрантами на границе ЕС с Польшей и Литвой, не прибегая к помощи международных гуманитарных институтов. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Те, кто обычно поучает всех остальных, к чему-то призывает, массово укоряет (я сейчас говорю о старших братьях Польши и Литвы), вполне могли бы проявить свою креативность. В том числе в публичном пространстве. Для этого существуют все международно-правовые, в том числе касающиеся гуманитарного права, механизмы, чтобы их просто задействовать", - отметила она, отвечая на вопрос о возможности оказания гуманитарной помощи мигрантам со стороны ЕС.

"Обычно все то, что сейчас должно быть задействовано, должно прийти в движение, <...> используется для критики тех стран, которые западное сообщество считает почему-то нецивилизованными", - добавила она.

Захарова напомнила, что Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах стран с Белоруссией. Официальный представитель МИД отметила, что частично эти требования были удовлетворены, но эти люди все еще нуждаются в еде и теплой одежде. "Им просто необходимо выжить, потому что при всем цинизме, который проявляет западное сообщество, мы должны понимать, что это люди, которые не приспособлены к нашей, в европейском прочтении, осени и зиме. Я думаю, что им нужны медикаменты, исходя из того, как мы видим, что им в лицо распыляют непонятные химикаты", - отметила Захарова.

Она также напомнила, что Минск ранее заявлял, что мигранты находились на территории Белоруссии легально. "А сами эти страны не нарушают большое количество деклараций, соглашений, документов, которые регламентируют отношение к подобным ситуациям и людям, которые претендуют на соответствующий статус, которые сами оказались в беде не по своей вине? Мы можем сколько угодно делать вид, что мы не знаем, с чего начался этот кризис, но мы знаем, с чего начался этот кризис, который насчитывает уже не один год", - заключила Захарова.