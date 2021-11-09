Захарова заявила об информационной кампании против РФ по обвинению в миграционном кризисе

"Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией. Сегодня эти догадки и подозрения подтвердились, - сказала она. - Смысл один - это уход от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы. Попытка бесконечная найти виновных, [обвиняя всех], только не себя <...> Мы видим очередную волну миграционного кризиса, который спровоцирован соответствующими действиями наших западных партнеров на протяжении не года и не двух, а десятилетий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Дипломат отметила, что страны ЕС сами демонстрировали всему миру хорошее отношение к беженцам и навязывали европейский образ жизни в качестве образцового.

"Разве не Польша, Литва, другие прибалтийские страны, Брюссель не рассказывали миру на протяжении многих месяцев, как нужно относиться к беженцам, которые приезжают, в том числе с территории Белоруссии. Беженцам, которые не могут найти счастье, умиротворение у себя на родине. Всему миру была представлена история госпожи Тихановской <...> А что они считали, [что] это никто не видит? Раз они показывали эти картинки на всех каналах западного мейнстрима. Или они считали, что люди не будут в это верить? Люди поверили в то, что им показали. И они, кстати говоря, считают себя ничем не хуже представителей других государств, той же самой Белоруссии, которые находят себе убежище или временный дом и об этом рассказывают", - пояснила она.