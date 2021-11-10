Патрушев в Индии обсудит с коллегами из других стран ситуацию в Афганистане

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду посетит Индию, где обсудит с коллегами из других стран обстановку в Афганистане.

"В Нью-Дели Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности по ситуации в Афганистане", - сообщили ранее в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Программа встречи

Как сообщали в МИД Индии, 10 ноября в республике состоится делийский региональный диалог по вопросам безопасности в Афганистане. Мероприятие пройдет под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что первые два подобных заседания были организованы Исламской Республикой Иран в 2018 и 2019 годах.

"В делийском диалоге по региональной безопасности по Афганистану примут участие Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые будут представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности", - поясняли в министерстве.

Предполагается, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы региональной безопасности в связи с недавними событиями в Афганистане. Участники встречи обсудят меры по решению проблем в этом регионе и оказанию помощи жителям Афганистана в обеспечении мира, безопасности и стабильности.

"Индия традиционно поддерживает тесные и дружественные связи с народом Афганистана и призывает к принятию согласованных международных мер для решения стоящих перед Афганистаном проблем в области безопасности и в гуманитарной сфере. Предстоящее заседание является шагом в этом направлении", - считают в МИД Индии.

По предварительной информации, в программе мероприятия утром в среду предусмотрена протокольная съемка глав делегаций. Ожидается, что затем состоится многосторонняя встреча по афганской проблематике, в ходе которой с коротким сообщением выступит представитель от каждой страны. Также запланирована коллективная встреча глав делегаций с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и ряд двусторонних переговоров.

Визиты в Индию и афганская проблематика

В предыдущий раз Патрушев посещал Индию в сентябре этого года. Тогда в Нью-Дели состоялись российско-индийские консультации по вопросам безопасности. На них также обсуждалась в том числе ситуация в Афганистане.

Помимо этого секретарь российского Совбеза встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Его также принял премьер-министр республики.

После обострения ситуации в Афганистане Патрушев регулярно обсуждает обстановку там с коллегами из других стран как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.