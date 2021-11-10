Лавров и Макей утвердят новую программу согласованных внешнеполитических действий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ежегодное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии состоится в среду под председательством глав дипведомств Сергея Лаврова и Владимира Макея. Накануне министры уже провели переговоры, в ходе которых предполагалось обсудить двусторонние вопросы сотрудничества, а также международные и региональные проблемы. Однако сама встреча прошла в закрытом режиме.

Предыдущее заседание коллегий состоялось в ноябре 2020 года. На предстоящей же встрече, как отметили в МИД РФ, стороны рассмотрят ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы и проект новой программы на очередной двухлетний период. "Коллегии обсудят взаимодействие России и Беларуси на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ. Особое внимание будет уделено положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и взаимодействию России и Беларуси по данной проблематике в профильных многосторонних структурах", - указали в МИД РФ.

Итогом работы коллегий должно стать подписание совместных документов, в частности Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы, плана межмидовских консультаций на 2022 год и постановления коллегий, в котором будут отражены договоренности по рассмотренным вопросам.

Братские народы

В Москве подчеркивают, что отношения Россия и Белоруссии носят характер стратегического союзничества, основанного на общем историческом прошлом и традициях дружбы и взаимопомощи. Уровень диалога поддерживается регулярными контактами лидеров и глав МИД. Лавров дважды посетил Минск и в текущем, и в прошлом году. Визит Макея в Москву также является вторым в этом году. При этом развивающееся сотрудничество в торгово-экономической, внешнеполитической, оборонной и военно-технической, межпарламентской, межрегиональной и культурно-гуманитарной сферах реализуется на взаимовыгодной основе.

Кроме того, определяющую роль в двусторонних отношениях играет Договор о Союзном государстве. Обозначенные в нем идеи интеграции в последнее время стали активно реализовываться. В частности, 4 ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал утверждение Москвой и Минском 28 союзных программ историческим событием.

Ключевым документом можно назвать новую Военную доктрину Союзного государства, которая, как подчеркивал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, стала следствием военных угроз, а также политического и экономического давления со стороны западных стран. "При этом ни Россия, ни Беларусь никому не угрожают, не стремятся к какому бы то ни было доминированию вне своих собственных границ. Но оборонная доктрина подтверждает то, что внешние границы Союзного государства надежно защищены", - подчеркнул Мезенцев, комментируя принятие доктрины.

Общие подходы

Степень близости стран также проявляется и во взаимопонимании по целому ряду региональных и глобальных вопросов. Россия и Белоруссия по многим проблемам выступают на международных площадках с общих или схожих позиций. В частности, это касается ООН, ОБСЕ, Совета Европы, МАГАТЭ, ОЗХО и ИКАО (Международная организация гражданской авиации), отмечают в МИД РФ.

Минск также информирует Москву о развитии обострившегося миграционного кризиса на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. Буквально накануне, как сообщили в Кремле, Путин и Лукашенко по телефону обсудили эту проблему.

Лавров, комментируя ситуацию с мигрантами, также подчеркнул необходимость соблюдать международное право, с нормами которого расходятся требования европейских государств в адрес белорусских властей не пускать мигрантов. Он также призвал отказаться от двойных стандартов при оценке ситуации, напомнив об аналогичном кризисе, с которым сталкивалась Италия.