В Нью-Дели началась многосторонняя встреча по Афганистану с участием Патрушева

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в многосторонней встрече по ситуации в Афганистане, которая началась в среду в Нью-Дели. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют также Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности.

Как ранее сообщали в МИД Индии, участники встречи обсудят меры по решению проблем в этом регионе и оказанию помощи жителям Афганистана в обеспечении мира, безопасности и стабильности. Также запланированы коллективная встреча глав делегаций с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и ряд двусторонних переговоров.