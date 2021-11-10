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В Нью-Дели началась многосторонняя встреча по Афганистану с участием Патрушева

Участники переговоров обсудят меры по решению проблем в этом регионе и оказанию помощи жителям республики в обеспечении мира, безопасности и стабильности

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в многосторонней встрече по ситуации в Афганистане, которая началась в среду в Нью-Дели. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют также Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности.

Как ранее сообщали в МИД Индии, участники встречи обсудят меры по решению проблем в этом регионе и оказанию помощи жителям Афганистана в обеспечении мира, безопасности и стабильности. Также запланированы коллективная встреча глав делегаций с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и ряд двусторонних переговоров.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанИндияРоссия
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